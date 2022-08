UFFICIALE - Mollato dal Napoli, Barak va alla Fiorentina: la formula dell’operazione

Con una nota sul proprio sito ufficiale la Fiorentina ha comunicato di aver acquisito Antonin Barak in prestito con diritto di riscatto dall'Hellas Verona

Con una nota sul proprio sito ufficiale la Fiorentina ha comunicato di aver acquisito Antonin Barak in prestito con diritto di riscatto dall'Hellas Verona: "La Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di riscatto che diventerà obbligo al raggiungimento di determinate condizioni, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Antonin Barak. Barak è nato a Pribram in Repubblica Ceca il 3 dicembre del 1994. In Italia ha indossato le maglie di Udinese, Lecce e Verona, collezionando complessivamente 130 presenze e 27 reti. Il nuovo calciatore viola ha inoltre indossato la maglia della propria Nazionale in 30 occasioni, realizzando 8 gol. Il calciatore indosserà la maglia numero 72".