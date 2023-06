UFFICIALE - Ndicka potrà giocare per la Costa D'Avorio. La Roma può perderlo a gennaio

Arriva la decisione del FIFA Football Tribunal: il nuovo giocatore della Roma, Evan Ndicka, cambia federazione.

Arriva la decisione del FIFA Football Tribunal: il nuovo giocatore della Roma, Evan Ndicka, cambia federazione. Il giudice unico infatti ha oggi confermato che in futuro il calciatore potrà giocare per la Costa D'Avorio. È stata dunque accettata la richiesta della Federcalcio ivoriana di cambiare l'associazione del giocatore, che potrà dunque far parte nella nazionale ivoriana con effetto immediato.

Ndicka è nato a Parigi e ha fatto tutta la trafila delle giovanili con la Francia, ma ha scelto di difendere i colori della Costa d'Avorio, paese natale della mamma. Essendo la Costa d'Avorio qualificata per la prossima Coppa d'Africa (dal 13 gennaio all'11 febbraio 2024), la Roma perderà il nuovo acquisto per almeno 3 settimane qualora la nazionale africana deciderà di convocarlo per la manifestazione.