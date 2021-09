UFFICIALE - Nessuno sconto per Sarri: confermati i due turni di stop

Respinto il ricorso a Maurizio Sarri dopo l'espressione blasfema pronunciata l'allenatore della Lazio nel turno precedente. L'ex Napoli e Juventus tornerà in panchina al derby. Ad annunciarlo la Corte Sportiva d'Appello con una nota: "La Prima Sezione della Corte Sportiva D’Appello Nazionale presieduta da Carmine Volpe ha respinto il reclamo della Lazio avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate inflitta dal Giudice Sportivo a Maurizio Sarri dopo l’espulsione rimediata in occasione di Milan-Lazio".