UFFICIALE - Niente esonero, la Juventus conferma Pirlo: il comunicato

Andrea Pirlo domani parlerà regolarmente in conferenza stampa, a conferma del fatto che i vertici della Juventus questa mattina - dopo aver valutato l'attuale situazione - abbiano deciso di andare avanti con l'attuale tecnico fino a fine stagione. Pirlo questa mattina alla Continassa ha regolarmente diretto l'allenamento a due giorni dalla sfida col Sassuolo. Questo il report ufficiale del club bianconero.

"Bianconeri subito in campo questa mattina per preparare il prossimo match di campionato. Mercoledì, infatti, si giocherà il turno infrasettimanale e la Juventus sarà impegnata nella trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo, valevole per la trentaseiesima giornata di Serie A. Fischio d’inizio previsto per mercoledì 12 maggio alle ore 20.45. Seduta odierna, dunque, che si è focalizzata su possesso palla e partita finale. Scarico, invece, per i giocatori impegnati ieri sera. Domani sarà già giorno di vigilia e alle ore 12.00 mister Andrea Pirlo risponderà in conferenza stampa alle domande dei giornalisti. A seguire il gruppo si ritroverà al Training Center per una nuova sessione di allenamento prima della partenza per Reggio Emilia".