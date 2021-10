UFFICIALE - Non c'è pace per il Milan: dopo Theo un altro rossonero positivo al Covid

Con un comunicato ufficiale, il MiIan ha reso nota la positività al Covid di Brahim Diaz. Ecco la nota integrale: "AC Milan comunica che Brahim Dìaz è risultato positivo ad un tampone effettuato oggi. Il calciatore sta bene ed è in isolamento a domicilio. Tutto il gruppo squadra è stato testato con esito negativo. Seguirà un monitoraggio stretto con tamponi secondo le indicazioni fornite dalle autorità sanitarie competenti, che sono state subito informate".

"Stamattina era un po’ indisposto, vediamo domattina". In merito allo spagnolo, aveva parlato così oggi Stefano Pioli in conferenza stampa. Lo spagnolo è dunque costretto a saltare la gara col Verona di domani, in attesa di capire l'evolversi della situazione. Si tratta del secondo positivo al Covid in casa rossonera, a distanza di pochi giorni da Theo Hernandez.