UFFICIALE - Non solo Ibra, ecco tutti gli squalificati: fermato anche Lozano

Non solo Zlatan Ibrahimovic, centravanti del Milan fermato per un turno dopo il rosso rimediato sul campo del Parma. Sono otto in totale i calciatori fermati per un turno dal Giudice Sportivo che saranno costretti a saltare la 31esima giornata di Serie A. Gli altri sette sono Alessandro Tuia (Benevento), Cristian Romero (Atalanta), Lorenzo Pellegrini (Roma), Hirving Lozano (Napoli), Riccardo Gagliolo (Parma), Domenico Criscito (Genoa), Felipe Caicedo (Lazio).