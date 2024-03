UFFICIALE - Non solo Ricci, il Torino perde un altro big a centrocampo per il Napoli

Ivan Ilic sarà costretto ai box per un po' a causa di un infortunio che gli farà saltare anche il match col Napoli di venerdì prossimo.

Il primo verdetto è arrivato e non è positivo, come era an che facile immaginare dopo quello che abbiamo visto dal vivo sabato sera. Ivan Ilic sarà costretto ai box per un po' a causa di un infortunio che gli farà saltare anche il match col Napoli di venerdì prossimo.

Ecco il comunicato ufficiale del Toro: "Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto Ivan Ilic hanno evidenziato la lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Nuove valutazioni previste nelle prossime settimane". In soldoni, signifioca che rimarrà fuori almeno tutto il mese di marzo.