UFFICIALE - Nuova avventura per Pirlo, sarà il tecnico della Juventus U23

Nuova avventura per Andrea Pirlo. L'ex metodista sarà il nuovo allenatore della Juventus Under 23. A riferirlo è il sito ufficiale dei bianconeri attraverso una nota: "Inizia oggi una nuova avventura, per Andrea Pirlo e per la Juventus, che dopo 5 anni tornano a lavorare insieme. Andrea è infatti il nuovo allenatore dell’Under 23. Una sfida è alle porte, per un ritorno che non può che far piacere. Welcome Back, coach Pirlo”