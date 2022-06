UFFICIALE - Origi lascia il Liverpool: lo aspetta il MIlan

Con una nota sui suoi canali, il Liverpool ha comunicato l'addio di Divock Origi, che non rinnoverà il suo contratto con i Reds

Con una nota sui suoi canali, il Liverpool ha comunicato l'addio di Divock Origi, che non rinnoverà il suo contratto con i Reds e lascerà Anfield a fine mese, scaduto il contratto. "Grazie per gli questi incredibili otto anni e per averci lasciato con così tanti ricordi speciali, leggenda del Liverpool", ha scritto il club. Per Origi già pronta la prossima avventura, in Italia: il belga sarà a breve un nuovo acquisto del Milan.