UFFICIALE - Paratici graziato e squalifica a Lazzari per blasfemia: le decisioni del Giudice Sportivo

Ufficiali da pochi minuti gli squalificati per il prossimo turno di campionato. Nessuna sanzione per il ds della Juve Paratici dopo le urla contro l'arbitro al Maradona.

Una giornata di squalifica al centrocampista della Lazio, Manuel Lazzari, dopo la prova tv per espressione blasfema. Questa la motivazione del giudice sportivo, dopo la gara contro l'Inter di domenica sera: "Ricevuta dalla Procura federale rituale segnalazione ex art. 61, comma 3 CGS (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 8.33 del 15 febbraio 2021) in merito alla condotta del calciatore Manuel Lazzari consistente nell’aver pronunciato un’espressione blasfema al 7° del secondo tempo; acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale".