UFFICIALE - Paratici recidivo, altra multa: negli spogliatoi atteggiamento minaccioso e critiche all'arbitro

Recidivo Fabio Paratici. Già multato a Crotone, il ds della Juve riceve un'altra ammenda da 15mila euro dal Giudice Sportivo per il seguente motivo: "In quanto non autorizzato, al termine del primo tempo, negli spogliatoi, assumeva un atteggiamento minaccioso nei confronti del direttore di gara e gli rivolgeva una critica irrispettosa; recidivo".