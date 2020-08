UFFICIALE - Parma, esonerato D'Aversa: "Venuto meno l'entusiasmo"

Si completa la rivoluzione in casa Parma. Dopo la separazione con il direttore sportivo Daniele Faggiano, il club ha scelto di prendere strade diverse anche con il tecnico Roberto D'Aversa (già in arrivo il sostituto Fabio Liverani), esonerato dal proprio incarico per "mancanza di coesione ed entusiasmo". Di seguito il comunicato ufficiale del club crociato: "Il Parma Calcio 1913 comunica di aver sollevato Roberto D’Aversa dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Nelle ultime settimane sono infatti venute meno quella coesione, unità di intenti, sintonia ed entusiasmo reciproco alla base dei successi raggiunti insieme negli ultimi quattro anni. Nulla potrà comunque cancellare i traguardi indelebili scolpiti nella storia del club anche grazie al fondamentale contributo del Mister e del suo staff, a cui va il ringraziamento della società per quanto realizzato in questi anni e un in bocca al lupo per il proseguimento della carriera".