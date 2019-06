UFFICIALE - Pierpaolo Marino ritorna ad Udine: è il nuovo direttore dell'area tecnica

Udinese Calcio comunica che, a partire dalla prossima stagione sportiva, il nuovo Direttore dell'Area Tecnica sarà Pierpaolo Marino, che ha firmato oggi un contratto triennale che lo lega ai colori bianconeri fino al 2022.

"Pierpaolo è un amico, conosce bene l'ambiente di Udine ed ha dimostrato, nel corso della sua carriera, grandissima professionalità e preparazione. E' per me un piacere accoglierlo di nuovo in Società - ha commentato il Direttore Generale Franco Collavino - siamo certi che la sua lunga esperienza e la sua competenza specifica saranno preziose per gestire la squadra che va delineandosi per il prossimo campionato".

La presentazione alla stampa avverrà domani, giovedì 13 giugno, alle ore 12 nell'Auditorium della Dacia Arena.