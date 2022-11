UFFICIALE - Polonia, bruttissimo infortunio per Dragowski in Verona-Spezia. Niente Mondiali

Un bruttissimo infortunio alla caviglia per Bartlomiej Dragowski, dopo un contrasto con Kevin Lasagna in Verona-Spezia.

Un bruttissimo infortunio alla caviglia per Bartlomiej Dragowski, dopo un contrasto con Kevin Lasagna in Verona-Spezia. Un contatto duro, in cui il portiere polacco ha nettamente la peggio. La caviglia dell'ex Fiorentina appare piegata in maniera innaturale e il portiere scoppia in un pianto disperato, prima di chiedere il cambio. Una pessima notizia per lo Spezia e per lo stesso portiere, che non potrà prendere parte al Mondiale di Qatar e difendere i colori della sua Polonia. Ad annunciarlo è stato il team manager della nazionale polacca, Jakub Kwiatkowski, che ha annunciato la sostituzione del portiere spezzino con Kamil Grabara.