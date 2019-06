UFFICIALE: PSG, è già finita con Buffon: il club francese non gli rinnova il contratto

Gianluigi Buffon non resterà al Paris Saint-Germain. E' ufficiale, lo comunica il club transalpino tramite la propria pagina social. Per Buffon una sola stagione lontano dall'Italia con la maglia dei parigini con cui ha vinto la Ligue 1. "Un gentleman dentro e fuori dal campo e un compagno straordinario. Ti auguriamo il meglio per il futuro. Ciao e grazie per tutto Grande Buffon", scrive il club.

Il portiere invece ha salutato così il Paris Saint-Germain tramite il sito ufficiale del club. "Grazie per tutto, per questa opportunità di aver giocato qui a Parigi.- Grazie per le emozioni condivise. Dodici mesi fa sono approdato al Paris Saint-Germain con entusiasmo, accolto da un calore incredibile dai tifosi: è stato commovente. Grazie, ancora, dal profondo del cuore. Vado consapevole di aver vissuto un'esperienza che mi ha aiutato a crescere. La mia avventura fuori dall'Italia finisce così e ringrazio Al-Khelaifi, il club, i compagni. Sono certo che insieme scriverete pagine di una grande storia. Parigi resterà casa mia. Allez Paris, grazie e buona fortuna per tutto".