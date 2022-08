UFFICIALE - PSG, Keylor Navas non convocato per il Lille: la motivazione del club

L'ex portiere del Real Madrid, che è un obiettivo concreto del Napoli per la porta, è stato escluso dalla lista dei convocati per un problema alla schiena

Keylor Navas non prenderà parte a Lille-Paris Saint-Germain. L'ex portiere del Real Madrid, che è un obiettivo concreto del Napoli per la porta, è stato escluso dalla lista dei convocati per un problema alla schiena. Ecco la nota ufficiale del club francese: "Keylor Navas è uscito dagli allenamenti oggi con un mal di schiena. Rimarrà in cura presso il Training Center e in 48 ore verrà fatto un nuovo punto della situazione".