UFFICIALE - Ribery annuncia l'addio al calcio: "Il pallone si ferma, grazie a tutti"

Dopo l'annuncio in conferenza stampa di Davide Nicola, Franck Ribery attraverso i suoi canali social annuncia il suo ritiro dal calcio giocato, a 39 anni: "Il pallone si ferma. Le emozioni dentro di me, no. Grazie a tutti per questa grande avventura", ha scritto il campione francese entrato ufficialmente nello staff di Davide Nicola alla Salernitana.