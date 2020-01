UFFICIALE - Ricordo Kobe, la Lega concede lutto al braccio: San Siro farà anche momento di raccoglimento

Lutto al braccio. Questo quanto deciso dalla Lega di Serie A per onorare la memoria di Kobe Bryant. Lo annuncia il Milan sui propri canali social in vista della gara di questa sera di Coppa Italia contro il Torino: "In accordo con la Serie A, stasera indosseremo il lutto al braccio in memoria di Kobe Bryant, scomparso in un tragico incidente aereo insieme alla figlia Gianna Maria e altre 7 vittime. San Siro osserverà un momento di raccoglimento a ridosso del fischio di inizio".

