UFFICIALE - Roma, bilancio in profondo rosso: debiti salgono a 278mln (+57mln in un anno)

Il Consiglio di Amministrazione di A.S. Roma S.p.A., riunitosi ieri, ha approvato la situazione patrimoniale consolidata e separata riferita al 31 marzo 2020. Per quanto riguarda i datiresi noti dalla società, i colleghi di Calcio€Finzanza riportano che l’Indebitamento finanziario netto consolidato adjusted al 31 marzo 2020 è pari a 278,5 milioni di euro, in crescita di 57,9 milioni di euro rispetto al 30 giugno 2019 e di 14,1 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2019. Si compone di disponibilità liquide, per 19,9 milioni di euro (18,1 milioni di euro, al 30 giugno 2019), crediti finanziari, per 10 milioni di euro (16,7 milioni di euro, al 30 giugno 2019), e debiti finanziari, per complessivi 308,4 milioni di euro (255,5 milioni di euro, al 30 giugno 2019), di cui 270 milioni legati al bond da 275 milioni emesso lo scorso agosto.