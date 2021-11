UFFICIALE - Roma, brutte notizie per Mourinho: due centrocampisti positivi al Covid-19

Brutte notizie in casa Roma, riscontrate due positività nel gruppo squadra. Questo il comunicato diffuso dalla società giallorossa: “L’AS Roma comunica che, in seguito ai controlli periodici svolti attraverso i tamponi molecolari, Bryan Cristante e Gonzalo Villar, entrambi vaccinati, sono risultati positivi al COVID-19. Le autorità sanitarie competenti sono state immediatamente informate. I calciatori stanno bene e si trovano in isolamento domiciliare”.