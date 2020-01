UFFICIALE - Roma, bruttissime notizie per Zaniolo: è rottura del crociato, Europei a rischio

Brutte notizie sull'infortunio occorso a Nicolò Zaniolo nel corso della sfida dell'Olimpico contro la Juve: in diretta dall'ospedale l'inviato Sky Angelo Mangiante parla di rottura del crociato anteriore, operazione prevista domani a Villa Stuart dal professor Mariani. Tegola per il fortissimo centrocampista della Roma in vista del prosieguo della stagione e, ovviamente, degli Europei, in programma a giugno. Di seguito anche il comunicato ufficiale del club giallorosso:

In seguito al trauma distorsivo subito durante la partita, Nicolò Zaniolo ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro con associata lesione meniscale.



Domani sarà sottoposto a intervento chirurgico.



Forza Nicolò! pic.twitter.com/AT4uUS2h4C — AS Roma (@OfficialASRoma) January 12, 2020