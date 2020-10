UFFICIALE - Roma, buone notizie dopo le 3 positività: tamponi tutti negativi

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - Sospiro di sollievo in casa Roma. Dopo le tre positività nelle giovanili emerse sabato, i tamponi effettuati ieri mattina in modalità drive in hanno dato tutti esito negativo per la prima squadra, fatta eccezione per Diawara che rientrava dalla Nazionale e non era a contatto con il gruppo squadra. Allenamento dunque confermato per la Roma di Fonseca oggi alle 11. (ANSA).