UFFICIALE - Roma, con Friedkin l'addio di Baldissoni: rescissione per l'ex vice presidente

Attraverso i propri canali ufficiali, la Roma rende noto l'addio con Mauro Baldissoni, direttore generale giallorosso che con l'arrivo di Friedkin al timone del club non sarà più all'interno dell'organigramma societario: "L’ASRoma e Mauro Baldissoni risolvono anticipatamente il proprio rapporto di lavoro. La Società intende ringraziarlo per la sua dedizione instancabile e augurargli il meglio per il suo futuro e quello della sua famiglia".