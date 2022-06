UFFICIALE - Roma, i Friedkin acquisiscono 2,2mln azioni: il comunicato

Attraverso un comunicato, la Roma ha reso noto che la proprietà dei Friedkin ha acquisito 2.237.052,00 azioni.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Attraverso un comunicato, la Roma ha reso noto che la proprietà dei Friedkin ha acquisito 2.237.052,00 azioni del club al prezzo di 0,430000 € ciascuna: "Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto volontaria promossa da Romulus and Remus Investments LLC (l’“Offerente”) avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di A.S. Roma S.p.A. (l’“Emittente”) comunicata dall’Offerente in data 11 maggio 2022 (l’“Offerta”), l’Offerente comunica che, in data odierna, ha eseguito le seguenti operazioni di acquisto, aventi ad oggetto azioni ordinarie dell’Emittente (codice ISIN IT0001008876), soggette a obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 41, comma 2, lett. c), del Regolamento Emittenti".