UFFICIALE - Roma, inibito l'AD Fienga e squalificato il medico per normativa anti-Covid contro il Napoli

Dopo la sconfitta a tavolino contro l'Hellas Verona per il caso Diawara, in casa Roma piove sul bagnato. Oggi il Tribunale Nazionale Federale ha inibito per 30 giorni il CEO Guido Fienga e squalificato per 20 giorni il medico sociale Massimo Manara per non aver rispettato le normative anti-Covid vigenti nella seconda parte dello scorso campionato, in occasione del match contro il Napoli al San Paolo. A riportarlo è Il Tempo.