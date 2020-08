UFFICIALE - Roma, Mirante positivo al Covid-19: torna l'incubo contagi in Serie A

Antonio Mirante positivo al Coronavirus: è l'unico calciatore della Serie A ed essere attualmente positivo dopo i casi relativi al periodo del lockdown, poi superati, e il primo della seconda ondata di contagi dopo la fine del campionato. E' stato proprio il portiere della Roma ad annunciarlo tramite i propri profili social, riferendo anche di essere totalmente asintomatico: "Ciao a tutti, come alcuni di voi sapranno sono risultato positivo purtroppo al test del Covid19. Volevo dirvi che sto bene, non ho alcun sintomo come febbre e tosse. Volevo dirvi che sono in isolamento e spero di guarire presto e di iniziare il prima possibile la preparazione con i miei compagni. Vi ringrazio per tutti i messaggi che mi state mandando. Un abbraccio".