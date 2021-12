UFFICIALE - Roma, sospiro di sollievo per Zaniolo: escluse lesioni

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - Sospiro di sollievo in casa Roma. Il primo look ecografico a cui si è sottoposto Zaniolo non ha evidenziato lesioni all'adduttore destro e al momento non è previsto che faccia risonanza. Confermato solamente il fastidio avvertito nel finale del match contro il CSKA Sofia, con lo spezia sarà comunque out per squalifica. (ANSA).