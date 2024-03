UFFICIALE - Roma, tegola Azmoun: lesione ai flessori per l'iraniano, i dettagli

Sardar Azmoun, attaccante della Roma, ha riportato una lesione ai flessori della coscia sinistra e non sarà presente per diverse delle prossime partite

Sardar Azmoun, attaccante della Roma, era uscito per infortunio nella gara per la qualificazione ai Mondiali 2026 del suo Iran contro il Turkmenistan. L'iraniano è rientrato a Trigoria nei giorni scorsi perché venissero valutate le sue condizioni: come riporta Vocegiallorossa.it, ha riportato una lesione ai flessori della coscia sinistra e, dunque, non sarà presente per diverse delle prossime partite tra campionato ed Europa League.