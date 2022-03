UFFICIALE - Roma, un calciatore positivo al Covid-19: aveva completato il ciclo vaccinale

Nuova positività al Covid-19 in casa Roma nel corso di questa sosta per le Nazionali. Ecco di seguito il comunicato del club giallorosso

Nuova positività al Covid-19 in casa Roma nel corso di questa sosta per le Nazionali. Ecco di seguito il comunicato del club giallorosso: "L'AS Roma comunica che, a seguito di un controllo svolto attraverso un tampone molecolare, un calciatore, che ha completato il ciclo vaccinale, è risultato positivo al COVID-19. Le autorità sanitarie competenti sono state immediatamente informate. Il calciatore sta bene e si trova in isolamento domiciliare".