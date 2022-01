UFFICIALE - Salernitana, altri tre calciatori positivi al Covid: il comunicato del club

La gara contro la Lazio in programma oggi alle ore 18 e valida per il 22° turno di Serie A resta così in bilico.

TuttoNapoli.net © foto di Ianuale/TuttoSalernitana.com In casa Salernitana peggiora la situazione relativa al Covid. Sono state riscontrate altre 3 positività nel gruppo squadra come comunicato dal club campano: "L’U.S. Salernitana 1919comunica che, a seguito di ulteriori controlli, altri tre calciatori sono risultati positivi al Covid-19", si legge nella nota appena diramata dal club campano. La gara contro la Lazio in programma oggi alle ore 18 e valida per il 22° turno di Serie A resta così in bilico.