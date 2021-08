UFFICIALE - Salernitana, arrivano due rinforzi: acquistati Kechrida e L. Coulibaly

Wajdi Kechrida e Lassana Coulibaly sono tra i primi rinforzi in casa Salernitana, che ora si concentra sull'attacco per dare una mano a mister Castori, ansioso di poter lavorare con la versione definitiva della squadra. Per il tunisino, prelevato a parametro zero, accordo di due anni con opzione per un terzo, mentre il centrocampista proveniente dall'Angers ha ottenuto due anni in più: quadriennale per il secondo Coulibaly del mercato estivo campano, dopo Mamadou, arrivato dall'Udinese qualche giorno prima.