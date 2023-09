UFFICIALE - Salernitana, brutte notizie per Sousa dal Senegal: c'è lesione per Dia

TuttoNapoli.net

Attraverso i propri canali social, il Senegal ha reso noto un comunicato in merito all’infortunio di Boulaye Dia, che lascia col fiato sospeso la Salernitana e il tecnico Sousa: “I giocatori Boulaye Dia e Ismaila Sarr convocati per l’amichevole Senegal-Algeria del 12 settembre 2023 si sono infortunati durante gli allenamenti. Test clinici ed ecografia hanno rivelato una lesione al muscolo femorale destro per Boulaye Dia, e una lesione al tendine sinistro per Ismaila Sarr. Entrambi i giocatori rimarranno fuori per almeno due settimane e torneranno quindi ai rispettivi club”.