UFFICIALE - Salernitana, c'è lesione per Dia: salterà Napoli e Coppa d'Africa

Più grave del previsto l'infortunio a Boulaye Dia, che l'attaccante della Salernitana ha riportato durante l'ultimo match di campionato contro il Milan.

Questo il comunicato della Salernitana dopo gli esami strumentali a cui si è sottoposto l'attaccante granata: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica che in data odierna Boulaye Dia si è sottoposto a indagini diagnostiche che hanno evidenziato una lesione muscolare di media entità a carico del bicipite femorale sinistro. L’atleta ne avrà per almeno quattro/cinque settimane ed ha già iniziato il protocollo riabilitativo". Dia dovrà quindi stare fermo per almeno un mese e dovrà saltare non solo il derby col Napoli ma anche la Coppa d'Africa, che si terrà tra gennaio e febbraio. A meno che il Senegal voglia comunque includerlo nella lista dei calciatori per la spedizione in Costa d'Avorio, con la prospettiva di averlo nelle ultimissime battute.