UFFICIALE - Salernitana, esonerato Colantuono: ad un passo il nuovo tecnico

Era nell'aria da ieri, adesso è ufficiale: termina il rapporto di collaborazione tra la Salernitana e Stefano Colantuono. Decisivo l'ultimo pari contro il Genoa per il tecnico romano che era subentrato a Fabrizio Castori l'ottobre scorso. Adesso Davide Nicola, uno specialista nei salvataggi in extremis in massima Serie A, scelto per sostituirlo, sarà chiamato a subentrargli.