UFFICIALE - Salernitana, esonero bis per Nicola: al suo posto arriva Paulo Sousa

Contestualmente il club ha annunciato l'arrivo di Paulo Sousa come successore di Nicola.

TuttoNapoli.net

La Salernitana annuncia il secondo esonero stagionale di Davide Nicola e stavolta non sembrano esserci margini per un ripensamento. Questo il comunicato del club campano sul proprio sito ufficiale: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il Sig. Davide Nicola. Nel ringraziarlo per la passione e la dedizione al lavoro, la Società augura al tecnico le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera".