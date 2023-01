UFFICIALE - Salernitana, i convocati di Nicola: out 5 infortunati e Radovanovic per l'influenza

Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Davide Nicola ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani

TuttoNapoli.net

© foto di Image Photo Agency

Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Davide Nicola ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Salernitana e Napoli. Torna Daniliuc dopo la squalifica. Mancano gli infortunati di lungo corso Sepe, Maggiore e Mazzocchi a cui si aggiungono anche Fazio e Bronn. Assente anche Radovanovic per febbre.

PORTIERI: Fiorillo, Sorrentino, Ochoa;

DIFENSORI: Bradaric, Daniliuc, Gyomber, Lovato, Pirola, Sambia;

CENTROCAMPISTI: Bohinen, Candreva, Capezzi, Coulibaly L., Kastanos, Iervolino, Nicolussi Caviglia, Vilhena;

ATTACCANTI: Bonazzoli, Botheim, Dia, Piatek, Valencia