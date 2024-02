UFFICIALE - Salernitana, Liverani è il nuovo allenatore: il comunicato del club

Il tecnico romano subentra a Filippo Inzaghi, con l'obiettivo di provare a raggiungere la salvezza.

Fabio Liverani è il nuovo allenatore della Salernitana. A darne l'annuncio, pochi minuti fa, è stato il club campano con un comunicato ufficiale. Il tecnico romano subentra a Filippo Inzaghi, con l'obiettivo di provare a raggiungere la salvezza: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Sig. Fabio Liverani e di avergli affidato la guida tecnica della prima squadra".

I precedenti di Liverani. L'ex centrocampista, che ha iniziato la sua carriera da calciatore professionista proprio in Campania, ma nelle fila della Nocerina, era fermo da dicembre 2022, quando venne esonerato dopo 18 giornate alla guida del Cagliari in Serie B. In precedenza, la breve esperienza a Parma e soprattutto i tre anni a Lecce, con la doppia promozione dalla Serie C alla Serie A.