UFFICIALE - Salernitana, rinforzo per la difesa: arriva un ex Udinese

La Salernitana rinforza la rosa di Nicola con l'arrivo di William Troost-Ekong.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Salernitana rinforza la rosa di Nicola con l'arrivo di William Troost-Ekong. L'esperto difensore ex Udinese è da oggi a disposizione del club granata, che ne ha annunciato l'approdo via sito: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Watford F.C. per il trasferimento a titolo temporaneo con diritto di riscatto del difensore classe ’93 William Troost-Ekong. Il calciatore indosserà la maglia numero 15".