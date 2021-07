UFFICIALE - Salernitana, rinforzo per la promozione: arriva un ex Inter

L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il centrocampista classe ’91 Joel Obi. Il calciatore ha firmato con il club granata un contratto annuale con rinnovo automatico al verificarsi di determinate condizioni sportive. L'ex Chievo, in passato protagonista in massima serie con la maglia dell'Inter, ha sostenuto questa mattina le visite mediche e stasera raggiungerà i nuovi compagni nel ritiro di Cascia. Previsto un prolungamento per un'altra stagione in caso di salvezza dei granata. Per una neopromossa si tratta di un innesto senza dubbio importante, per caratteristiche perfetto per il modulo di mister Castori.