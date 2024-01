UFFICIALE - Salernitana, sette assenze: out anche Kastanos, l'elenco dei convocati

Sette assenti totali per la Salernitana contro il Napoli. Bohinen out come Kastanos. C'è Pierozzi il nuovo acquisto

Sette assenti totali per la Salernitana contro il Napoli. Bohinen out come Kastanos. C'è Pierozzi, il nuovo acquisto. Di seguito l'elenco completo dei 20 convocati: PORTIERI: Costil, Fiorillo, Ochoa; DIFENSORI: Bradaric, Bronn, Daniliuc, Fazio, Gyomber, Lovato, Sambia; CENTROCAMPISTI: Legowski, Martegani, Pierozzi, Sfait; ATTACCANTI: Botheim, Candreva, Ikwuemesi, Simy, Stewart, Tchaouna.