UFFICIALE - Salernitana, tutto confermato: esonerato Paulo Sousa

Adesso è ufficiale: Paulo Sousa non è più l'allenatore della Salernitana.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Adesso è ufficiale: Paulo Sousa non è più l'allenatore della Salernitana. Questo il comunicato del club granata: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il Sig. Paulo Sousa. Nel ringraziarlo per il lavoro svolto, la Società augura al tecnico le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera".