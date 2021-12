UFFICIALE - Salernitana, un positivo al Covid-19: l'Asl vieta (per ora) la trasferta a Udine

GIOVANILI PRIMAVERA, TERZO KO CONSECUTIVO: IL NAPOLI PERDE PER DUE RIGORI CON LA CAPOLISTA ROMA Terza sconfitta consecutiva per la Primavera, che resta ferma al quinto posto in classifica (con la possibilità di essere scavalcata) Terza sconfitta consecutiva per la Primavera, che resta ferma al quinto posto in classifica (con la possibilità di essere scavalcata) LE ALTRE DI A UFFICIALE - CAGLIARI, MAZZARRI FA PIAZZA PULITA: EPURATI DUE BIG, SONO FUORI DAL PROGETTO (ANSA) - CAGLIARI, 20 DIC - Fuori Godin e Caceres dalla trasferta di Torino. I nomi dei due uruguaiani non compaiono nella lista dei convocati per la partita con la Juventus. E quella di sabato scorso con l'Udinese dovrebbe essere stata l'ultima loro gara con la... (ANSA) - CAGLIARI, 20 DIC - Fuori Godin e Caceres dalla trasferta di Torino. I nomi dei due uruguaiani non compaiono nella lista dei convocati per la partita con la Juventus. E quella di sabato scorso con l'Udinese dovrebbe essere stata l'ultima loro gara con la...