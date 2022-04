UFFICIALE - Salernitana-Venezia cambia data: il recupero slitta di 8 giorni

Cambia la data di Salernitana-Venezia, gara valida per il recupero della prima giornata di ritorno della nostra Serie A.

Cambia la data di Salernitana-Venezia, gara valida per il recupero della prima giornata di ritorno della nostra Serie A. Inizialmente prevista per mercoledì 27 aprile la Lega Calcio, con un comunicato, ha spostato la partita a giovedì 5 maggio, con orario d'inizio fissato per le 18.