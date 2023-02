UFFICIALE - Salta un’altra panchina in Serie A: lo Spezia esonera Gotti

Per la seconda volta, è l'Empoli ad essere fatale per Luca Gotti.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Per la seconda volta, è l'Empoli ad essere fatale per Luca Gotti. Come era accaduto con l'Udinese, anche con lo Spezia il tecnico di Adria viene esonerato dal proprio club dopo la gara contro gli azzurri. Questo il comunicato ufficiale del club ligure, che conferma quanto era già nell'aria da diversi giorni: "Spezia Calcio comunica di aver sollevato Luca Gotti dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra. Il Club intende ringraziare il tecnico per l'attività sin qui svolta e gli augura i migliori successi professionali".