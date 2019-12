UFFICIALE - Samp, Figc squalifica Ferrero: ha sottratto 1,2mln al club

Squalifica di quattro mesi da parte della FIGC per il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero. Il numero uno dei blucerchiati, si legge nel comunicato 175/AA, è stato sanzionato per irregolarità sui pagamenti dei lavori di ristrutturazione del centro sportivo "Mugnaini", a Bogliasco. Assieme a lui squalificata anche la signora Vanessa Ferrero per lo stesso tempo. Al club blucerchiato, invece, è stata comminata un'ammenda di 15mila euro.



Il presidente blucerchiato infatti, come riporta Sky Sport, sarebbe "colpevole di aver girato circa 1,2 milioni di euro del club ad una società riconducibile al gruppo Ferrero, la Vici s.r.l. (la stessa che nel 2014 rilevò il club da Garrone), di cui era rappresentante legale la figlia Vanessa Ferrero, ai tempi anche consigliere di amministrazione della Samp, a fronte di fatture per presunte operazioni poi mai realizzate come la pianificazione e la realizzazione del centro sportivo “Gloriano Mugnaini” risultate inesistenti, distraendo di fatto le risorse corrispondenti dall’utilizzo nell’interesse della società sportiva".