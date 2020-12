UFFICIALE - Sampdoria, infortunio per Bereszynski: altri due elementi a rischio per Napoli

Prosegue sotto la pioggia la preparazione della Sampdoria in vista della trasferta di domenica Napoli. Prima fase dell’allenamento in palestra con esercizi per lo sviluppo della forza, quindi trasferimento sul campo 1 del “Mugnaini” di Bogliasco con Claudio Ranieri e lo staff tecnico a dirigere una seduta tecnico-tattica.

Recuperi: Keita Balde continua il percorso di recupero agonistico tra campo e palestra. Allenamenti specifici per Manolo Gabbiadini e Nik Prelec (per quest’ultimo anche terapie per via di un affaticamento alla coscia sinistra). Gli esami strumentali a cui si è sottoposto infine Bartosz Bereszynski hanno confermato una lesione muscolare alla coscia sinistra: già avviato il programma di recupero con terapie e fisioterapia. Domani, giovedì, nuovo appuntamento mattutino.