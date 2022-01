UFFICIALE - Sampdoria, riecco Giampaolo: prende il posto dell'esonerato D'Aversa

(ANSA) - GENOVA, 19 GEN - "La Sampdoria dà il bentornato a Marco Giampaolo in qualità di allenatore responsabile della prima squadra fino al 30 giugno 2022 con opzione fino al 30 giugno 2024". Così la società saluta il ritorno di Giampaolo alla Samp che aveva già allenato dal 2016 al 2019: "Al tecnico e al suo staff un buon lavoro e un sincero in bocca al lupo da parte del presidente Marco Lanna anche a nome del Consiglio di Amministrazione e di tutta la società". Giampaolo dirige il primo allenamento in vista del debutto in campionato domenica nel derby con lo Spezia. (ANSA).