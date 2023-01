UFFICIALE - Sampdoria, rinforzo in vista del Napoli: preso un difensore dall'Udinese

Adesso è ufficiale: Bram Nuytinck è un nuovo giocatore della Sampdoria

Adesso è ufficiale: Bram Nuytinck è un nuovo giocatore della Sampdoria. Di seguito il comunicato dell'Udinese: "Dopo 6 stagioni vissute in bianconero, Bram Nuytinck lascia l'Udinese. Il difensore olandese si trasferisce a titolo definitivo alla Sampdoria e saluta il Friuli dopo aver rappresentato, indossando anche la fascia di capitano, il nostro Club in 143 partite con 3 gol realizzati.

A Bram va il ringraziamento per la professionalità, i valori tecnici e umani sempre dimostrati oltre al contributo importante, in campo e fuori, garantito in tutti questi anni vissuti insieme. Da parte di tutta l'Udinese Calcio i migliori auguri per la sua nuova esperienza e il proseguimento di carriera. Grazie Brambo!".