UFFICIALE - Sampdoria, tre positività al Covid-19 nel gruppo-squadra

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Sampdoria ha reso noto che nel corso dell'ultimo ciclo di tamponi sono state riscontrate tre positività all'interno del 'Gruppo Squadra'. Nessuna tuttavia riguarda calciatori di Prima Squadra, come da comunicato di seguito riportato: "L’U.C. Sampdoria comunica che l’ultima serie di tamponi ai quali è stato sottoposto il ‘Gruppo Squadra’ ha evidenziato tre positività asintomatiche al COVID-19. I tre membri (un calciatore della Primavera aggregato temporaneamente e due dipendenti) sono stati prontamente isolati secondo le direttive federali e ministeriali. Nelle prossime ore saranno applicate tutte le procedure indicate dal protocollo in avvicinamento alla gara Sampdoria-Lazio di domani, sabato". Di conseguenza, risultano annullate le attività di comunicazione previste per la giornata di oggi, come l'intervista pre-gara di mister Ranieri.