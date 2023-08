UFFICIALE - Sarri ritrova ancora una volta Sepe: è lui il vice Provedel alla Lazio

TuttoNapoli.net

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

La Lazio ha il suo nuovo dodicesimo. Pochi minuti fa il club biancoceleste ha annunciato l'acquisto di Luigi Sepe, arrivato in prestito dalla Salernitana, e pronto a ricoprire il ruolo di vice del titolare Ivan Provedel. L'esperto portiere campano, che in Serie A ha giocato - tra le altre - con Fiorentina, Napoli e Parma, si prepara a vivere una nuova stagione in massima serie, alla corte della squadra di Sarri.

"La S.S. Lazio comunica di aver raggiunto un accordo con U.S. Salernitana 1919 e il calciatore Luigi Sepe per la cessione temporanea del contratto sportivo", il comunicato del club biancoceleste.